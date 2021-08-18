«Балтийский дом» объявил программу

Сцена из спектакля «Сад» © Электротеатр Станиславский

С 6 по 20 октября в Петербурге пройдет XXXI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В программе фестиваля спектакли из России, Беларуси, Израиля, Италии и Литвы.

Расписание фестиваля «Балтийский дом» опубликовано на его сайте.

На Большой и Малой сценах Санкт-Петербургского государственного театра «Балтийский дом» будут представлены 13 спектаклей:

«Сад» — Совместный проект продюсера Леонида Робермана и Электротеатра Станиславский (Москва, Россия), реж. Денис Азаров

«Пиросмани, или праздник одиночества» — Химкинский драматический театр «Наш дом» (Химки, Россия), реж. Владимир Красовский

«Музей» — Театр Хасаби (Хайфа, Израиль), реж. Башар Муркус

«Брак с ветром» — Республиканский театр белорусской драматургии (Минск, Беларусь), реж. Евгений Корняг

«Петерс» — Театр «Старый дом» (Новосибирск, Россия), реж. Андрей Прикотенко

«Деревня и я» — Российский академический молодежный театр (Москва, Россия), реж. Дмитрий Крестьянкин

«Макбет» — Театр Сардинии (Кальяри, Италия), реж. Алессандро Серра

«Мой отец» — Александрас Рубиновас (Литва)

«Пушечное мясо» — «театр post» (Петербург, Россия), реж. Дмитрий Волкострелов

«Смерть Тарелкина» — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург, Россия), реж. Оскарас Коршуновас

«Шатуны» — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург, Россия), реж. Роман Муромцев

«Отелло» — Театр Оскараса Коршуноваса (Вильнюс, Литва), реж. Оскарас Коршуновас

«Двое» — Совместный проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы (Москва, Россия), реж. Дмитрий Крымов





Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» был основан в 1991 году, это первый ежегодный международный театральный фестиваль в истории новой России. С тех пор в фестивале приняли участие более 130 театров из 33 стран мира. В рамках «Балтийского дома» проходят мастер-классы известных европейских режиссеров и актеров, международные конференции с участием ведущих специалистов в области театра из многих стран.







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