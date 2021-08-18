 
11:15 18 августа 2021Новости
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«Балтийский дом» объявил программу

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Сад»© Электротеатр Станиславский

С 6 по 20 октября в Петербурге пройдет XXXI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В программе фестиваля спектакли из России, Беларуси, Израиля, Италии и Литвы.

Расписание фестиваля «Балтийский дом» опубликовано на его сайте.

На Большой и Малой сценах Санкт-Петербургского государственного театра «Балтийский дом» будут представлены 13 спектаклей:

  • «Сад» — Совместный проект продюсера Леонида Робермана и Электротеатра Станиславский (Москва, Россия), реж. Денис Азаров
  • «Пиросмани, или праздник одиночества» — Химкинский драматический театр «Наш дом» (Химки, Россия), реж. Владимир Красовский
  • «Музей» — Театр Хасаби (Хайфа, Израиль), реж. Башар Муркус
  • «Брак с ветром» — Республиканский театр белорусской драматургии (Минск, Беларусь), реж. Евгений Корняг
  • «Петерс» — Театр «Старый дом» (Новосибирск, Россия), реж. Андрей Прикотенко
  • «Деревня и я» — Российский академический молодежный театр (Москва, Россия), реж. Дмитрий Крестьянкин
  • «Макбет» — Театр Сардинии (Кальяри, Италия), реж. Алессандро Серра
  • «Мой отец» — Александрас Рубиновас (Литва)
  • «Пушечное мясо» — «театр post» (Петербург, Россия), реж. Дмитрий Волкострелов
  • «Смерть Тарелкина» — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург, Россия), реж. Оскарас Коршуновас
  • «Шатуны» — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Петербург, Россия), реж. Роман Муромцев
  • «Отелло» — Театр Оскараса Коршуноваса (Вильнюс, Литва), реж. Оскарас Коршуновас
  • «Двое» — Совместный проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы (Москва, Россия), реж. Дмитрий Крымов


Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» был основан в 1991 году, это первый ежегодный международный театральный фестиваль в истории новой России. С тех пор в фестивале приняли участие более 130 театров из 33 стран мира. В рамках «Балтийского дома» проходят мастер-классы известных европейских режиссеров и актеров, международные конференции с участием ведущих специалистов в области театра из многих стран.



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