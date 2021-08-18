«Балтийский дом» объявил программу

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С 6 по 20 октября в Петербурге пройдет XXXI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В программе фестиваля спектакли из России, Беларуси, Израиля, Италии и Литвы.
Расписание фестиваля «Балтийский дом» опубликовано на его сайте.
На Большой и Малой сценах Санкт-Петербургского государственного театра «Балтийский дом» будут представлены 13 спектаклей:
Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» был основан в 1991 году, это первый ежегодный международный театральный фестиваль в истории новой России. С тех пор в фестивале приняли участие более 130 театров из 33 стран мира. В рамках «Балтийского дома» проходят мастер-классы известных европейских режиссеров и актеров, международные конференции с участием ведущих специалистов в области театра из многих стран.
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