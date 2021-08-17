musicAeterna и Теодор Курентзис откроют резиденцию в Люцерне

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С 6 по 8 октября в концертном зале KKL в Люцерне будет работать международная резиденция musicAeterna и Теодора Курентзиса. В программе творческой лаборатории концерты, открытые репетиции, мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы, фотовыставка и дискуссии.
Как сообщает пресс-служба musicAeterna, с осени 2021 года в разных городах мира будут представлены лучшие из проектов, созданных в петербургском Доме Радио — междисциплинарном культурно-просветительском центре, созданном Теодором Курентзисом и musicAeterna.
Творческие резиденции появятся в Москве, Петербурге, Вене, Париже, Гамбурге, Люцерне, Нью-Йорке и Токио. «В этих городах оркестр и хор musicAeterna станут неотъемлемой частью культурной жизни, регулярно давая концерты, реализуя образовательные программы и альтернативные музыкальные и театральные проекты», — отметили в пресс-службе.
Первая международная резиденция musicAeterna откроется в Люцерне. В течение трех дней зрители вместе с музыкантами будут изучать музыкальный материал, открывая заключенные в нем смыслы и выразительные возможности, погрузятся в культурный и исторический контекст исполняемых произведений.
Первый день резиденции, 6 октября, будет посвящен современной академической музыке, его центральным событием станет хоровая опера «Тристия», написанная в 2015 году французским композитором Филиппом Эрсаном на стихи заключенных. Это произведение было создано по заказу Теодора Курентзиса специально для musicAeterna. После мировой премьеры на Дягилевском фестивале в 2016 году «Тристия» была представлена на ряде европейских сцен. Исполнение в Люцерне будет сопровождать дискуссия о свободе, вере и внутреннем свете, который она дает, с участием Филиппа Эрсана и Теодора Курентзиса, а также показы фильмов «Тайная жизнь» Терренса Малика и «Слово» Карла Теодора Дрейера.
На второй день резиденции запланированы мастер-классы Теодора Курентзиса и нидерландского хореографа Нанин Линнинг, посвященные Пятой симфонии Малера. Главным музыкальным событием дня станет хоровой цикл Дмитрия Шостаковича «Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов» в исполнении хора musicAeterna под управлением дирижера Федора Леднева. Дополнит программу сочинение современного петербургского композитора Дмитрия Смирнова «Молитвословия из Литургии Святого Иоанна Златоуста». Завершит второй день резиденции показ фильма «Смерть в Венеции» Лукино Висконти.
В третий день оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Пятую симфонию Малера. В этот же вечер публике будет представлен первый композитор-резидент Дома Радио Алексей Ретинский, который специально для этого концерта напишет новое сочинение. Перед началом концерта зрители смогут встретиться с музыкантами оркестра.
Все три дня резиденции будет открыта выставка московского фотографа Александры Муравьевой, которая последние пять лет сопровождает musicAeterna на гастролях по всему миру.
Подробная программа резиденции приводится на сайте musicAeterna.
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