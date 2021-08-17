«Геликон-опера» объявила планы на сезон

© Антон Дубровский / «Геликон-опера»

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» в своем 32-м сезоне покажет четыре премьеры. Об этом и других планах на новый сезон рассказал 16 августа на сборе труппы художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

Как сообщает ТАСС, 21 октября «Геликон-опера» впервые в России представит оперу на иврите. Премьерная серия оперы «Альфа & Омега» Гиля Шохата в постановке Дмитрия Бертмана будет включать восемь показов.

«С Гилем мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы [спектакль] "Альфа & Омега" приехал в Израиль, это для Израиля будет огромным событием. Мне кажется, это будет огромным событием и в России. Во-первых, мы уже знаем, что это очень красивая музыка. Во-вторых, это очень красивый язык, совершенно не известный в музыкальном театре», — сказал Бертман.

Следующей премьерой театра станет «Аида» Верди — спектакль Бертмана вернется в репертуар театра в новом виде. В Белоколонном зале княгини Шаховской театр планирует поставить одноактную оперу-буффа «Остров Тюлипатан» Оффенбаха в постановке Ильи Ильина. Завершит сезон премьера «Богемы» Пуччини в постановке Бертмана.

Перед открытием сезона, 28 августа, «Геликон-опера» примет участие в московской общегородской акции «Ночь кино» с документальным фильмом режиссера Сергея Майорова «Дмитрий Бертман. Сотворение мира», а откроется сезон 31 августа гала-концертом «Бал княгини Шаховской», который подведет итог Молодежной программы оперных артистов театра.

В сентябре артисты «Геликон-оперы» вместе с Королевской оперой в Стокгольме приступят к работе над оперой Чайковского «Иоланта», ее премьера назначена на 2 октября. С российской стороны в спектакле заняты Ольга Щеглова, Игорь Морозов, Константин Бржинский, Дмитрий Янковский и Станислав Швец.

В ноябре театр отправится в итальянский город Бари, где 11 ноября представит оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок» в постановке Бертмана, созданную совместно с Театром Петруцелли.

Подробнее о планах «Геликон-оперы» на новый сезон можно узнать на сайте театра.







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