Умерла Екатерина Лубянникова

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14 августа в возрасте 68 лет умерла исследователь творчества Цветаевой, архивист Екатерина Лубянникова.
Об этом сообщил Дом-музей Марины Цветаевой.
Екатерина Ивановна Лубянникова родилась в 1953 году, в 1976 году окончила Ленинградский государственный университет, работала программистом-аналитиком.
С 1986 года выступала в отечественной и зарубежной печати как публикатор и комментатор произведений и писем Марины Цветаевой. С 2004 года была сотрудником московского Дома-музея Марины Цветаевой, с 2008 года — научным сотрудником Российской национальной библиотеки.
Участвовала в подготовке библиографического словаря «Русские писатели. Поэты. М.И. Цветаева» и «Творческих тетрадей» М.И. Цветаевой (проекты РГАЛИ и ИРЛИ), в международных научных конференциях в Москве, Елабуге, Париже и Праге, Цветаевских научных чтениях в Тарусе, Александрове и Болшеве.
Автор более 80 публикаций и трех книг. Лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой (2016).
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