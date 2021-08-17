Заявление Санкт-Петербургского фонда музея Иосифа Бродского

Санкт-Петербургский фонд музея Иосифа Бродского выступил с заявлением по поводу музея «Полторы комнаты».

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Санкт-Петербургский фонд музея Иосифа Бродского (еще недавно он назывался Фондом создания музея) в течение многих лет на средства спонсоров выкупил мемориальную квартиру (за исключением одной комнаты), в которой жил Иосиф Бродский с родителями до своего отъезда в 1972 года. Эти знаменитые «полторы комнаты» Фонд предоставил на партнерской основе частному учреждению культуры Музей «Полторы комнаты», принадлежащему бизнесмену Максиму Левченко, для безвозмездного использования сроком до 23 февраля 2022 года и совместного создания Музея. По ошибке Фонд направил Левченко письмо с предупреждением о скором окончании договора и предложением заключить новый договор. Письмо написано по юридическим правилам, хорошо понятным профессионалам. О разрыве взаимодействия и об «отторжении мемориальной части» от Музея в письме речь не шла. Иными словами, эта была техническая оплошность, которую Фонд на следующий день письменно и устно признал. Тем не менее, по непонятной причине «команда музея» сочла нужным опубликовать дезавуированное Фондом письмо. Это внутренний документ, не предназначенный для публичного внимания. Мы считаем обнародование письма недружественным шагом, нарушающим деловую этику, но тем не менее мы надеемся, что этот факт не повлияет на деятельность Музея, работающего для почитателей поэзии Иосифа Бродского. Музею ничего не угрожает.





Председатель Совета Фонда М.И. Мильчик,

Заместитель председателя О.Л. Лейкинд,

директор Фонда А.А. Алексеевский,

член Совета А.В. Кобак.

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