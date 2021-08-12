Фестиваль «Рудник» объявил внеконкурсную программу

© Фестиваль дебютного кино «Рудник»

С 20 по 22 августа фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проведет серию бесплатных публичных показов фильмом внеконкурсной программы.

Расписание приводится на сайте фестиваля.

В программе шесть документальных картин, снятых российскими режиссерами за последние четыре года. Большинство фильмов представят сами авторы, модерировать встречи будет кинокритик и куратор национального конкурса МКФ «Послание к человеку» Константин Шавловский.

Помимо этого, в день закрытия фестиваля, 22 августа, можно будет увидеть результаты работы Школ документальной анимации и документального кино этого года.

14 августа в рамках публичной программы «Рудника» состоятся лекция-показ Дины Годер «Что такое документальная анимация?» и открытая встреча с кураторами Школ документального кино и анимации.

Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проводится с 2017 года на острове Свияжске неподалеку от Казани. За прошедшие годы на фестивале было представлено более пятидесяти фильмов, некоторые из них впоследствии получили престижные европейские премии. Студентами школ документального кино и документальной анимации стали более 120 авторов, каждый из них снял свой первый фильм, а некоторые поступили в киношколы в Москве и Петербурге, решив стать режиссерами. Работы студентов показывали на кинофестивалях в России и за рубежом.

Фестиваль организуют Центр современной культуры «Смена», Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина.







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