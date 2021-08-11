Работы видеохудожников со всего мира покажут на «Винзаводе»

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С 7 по 26 сентября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет X Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом», на котором будут показаны работы 48 художников из 22 стран.
Как сообщают организаторы фестиваля, в его программу вошли лучшие работы, отобранные для участия в фестивале 2020 года, который был перенесен из-за пандемии.
Победителями фестиваля «Сейчас&Потом’20» стали «Ревизия», Михаил Железников (Россия, I место), «Речитатив», Шир Хандельсман (Израиль, II место) и «Памятник», Сандра Пулидо (Колумбия, II место).
Почетного упоминания жюри удостоены «Пространство ископаемых», Флоренция Леви (Аргентина), «Я не песня, что должна быть спета», Торадж Хаменезаде (США), «Долгий путь», Жаклин Хили, Филипп Фожас (Ирландия).
Эти работы, а также все работы конкурсной и внеконкурсной программ можно будет увидеть в Цехе красного на «Винзаводе», они будут представлены как многоканальная видеоинсталляция.
Тема фестиваля – «Возможность света». В своих произведениях художники из разных стран размышляют о цвете как об эмоциональных, социальных и культурных метафорах реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего.
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