На «Фабрике» открывается выставка Юлии Цветковой

Сегодня, 11 августа, в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве состоится открытие выставки Юлии Цветковой «Личное?».

Как сообщает сайт «Фабрики», на выставке (кураторы — Лада Аникина и Виталий Пацюков) представлены основные периоды творческого пути Юлии Цветковой.

Экспозиция выстроена как визуальный дневник, как непосредственное высказывание художницы, включающее детские рисунки, графические работы 2015–2019 годов, в том числе серию «Женщина не кукла», часть которой находится в собрании амстердамского музея Стеделейк, черно-белый «арестантский цикл», создаваемый ежедневно последние полгода, а также видеодокументацию.

На открытии будет показан перформанс «Дело ЮЦ» с участием Лады Аникиной, Алексея Горбушина, Вероники Николаевой и Инессы Портиной.

Виталий Пацюков, куратор выставки:

«"Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?" — вопрошает наша современница, художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова. Ее волнует человек, приходящий в наш странный мир, ее беспокоит не только духовный образ этого человека, но и его телесность. Своим творчеством Юлия помогает человеку преодолеть неприятие своей уязвимости и хрупкости, позволяет принять свою телесность и изначальность. Спасая человека от агрессии и жестокости навязанных стереотипов красоты, художница становится врачевателем души, страдающей и ранимой. Собирая и объединяя в своей творческой позиции образы из истории искусства, вдохновляясь "идеальными" женщинами Рубенса, архаичными девами Пикассо и картинами амазонок русского авангарда, Юлия Цветкова выходит за рамки арт-терапии и наследует вековым традициям восхищения женским телом в мировом искусстве. Ее творчество полно сострадания и сочувствия, которого так не хватает современному миру. Композиции последнего периода творчества, созданные во время домашнего ареста, окрашены в черно-белый цвет, в этих аскетичных интонациях обнажается внутренняя структура человека, его нейронная сеть, чувственное переходит в интеллектуальный понятийный аппарат. Эти визуальные размышления о нашем мире и о судьбе, сближаясь с традициями иероглифического письма — системой инь и ян, где личное переходит в универсальное, требуют расширенного символического прочтения.

Художница смотрит на мир в оптике пушкинского магического кристалла, выявляя не случайное, а внутреннее, подлинное строение нашей жизни, наших чувств, наших взаимоотношений с миром».







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