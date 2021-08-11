«Коляда-театр» выступит на старинном уральском заводе

© ЛЕТО НА ЗАВОДЕ / «ВКонтакте»

14 августа в городе Сысерти Свердловской области в мартеновском цехе основанного в XVIII веке чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских состоится выступление «Коляда-театра».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на креативного директора сезонного креативного кластера «Лето на заводе» Илью Орлова-Бунина.

В мартеновском цехе артисты екатеринбургского театра представят спектакль «Научи меня любить», рассказывающий о взаимоотношениях ученика и учительницы.

«В этом году мы добавили к инфраструктуре летней прошлого года еще две комнаты, более-менее сохранившиеся в целостном состоянии в мартеновском цеху. И вот одна из комнат [в этот день] превратится в театр», — пояснил креативный директор проекта «Лето на заводе».

Также «Коляда-театр» покажет детский спектакль «Пузырь, соломинка и лапоть» на сцене амфитеатра завода, построенного между двумя старинными цехами.

Помимо спектаклей, добавил Илья Орлов-Бунин, гостей креативного кластера ждут выступления Екатерининского оркестра и музыкального театра «Верона», творческие мастер-классы, выступления диджеев, экскурсии и фудкорты.







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