В Беларуси ликвидирован ПЕН-центр

© Беларускі ПЭН

Верховный суд Республики Беларусь ликвидировал Белорусский ПЕН-центр – литературную организацию, которую возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Об этом 9 августа сообщил телеграм-канал Белорусского ПЭН-центра.

По словам первого заместителя главы Белорусского ПЕН-центра Татьяны Нядбай, это судебное решение не стало для нее и ее коллег неожиданным. «И, конечно же, мы не сдаемся: продолжаем деятельность, подаем жалобу», — написала она в своем фейсбуке.

Совет Белорусского ПЕН-центра выступил с заявлением в связи с судебным разбирательством и решением о ликвидации.

«Мы слышим из государственных СМИ прямо сформулированные угрозы "пустить под нож" тех, кто против, открыто сформулированную позицию "иногда не по закону". Без суда и следствия 185 неправительственных организаций были обвинены в деструктивности их структур, "которые представляют потенциальную угрозу национальной безопасности", — говорится в заявлении. — Всё это открыто свидетельствует о наличии политического приказа сверху "зачистить" гражданский сектор, что в свою очередь делает истцов и судей исполнителями этого приказа. И наша, так сказать, "вина" заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, в защите свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина — нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, нашими друзьями, партнерами, волонтерами».

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Цель организации — развивать белорусскую культуру, защищать свободу слова, права писателей, журналистов и других литераторов.

С октября 2019 года Белорусским ПЕН-центром руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Во время протестов 2020 года в Беларуси писательница стала членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. В сентябре она была вынуждена уехать из Беларуси.

22 июля 2021 года стало известно, что Верховный суд РБ возбудил гражданское дело против Белорусского ПЕН-центра по иску Министерства юстиции РБ, требовавшего ликвидировать писательскую организацию, напоминает DW. Накануне в тот же день ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры.







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