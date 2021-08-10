MIEFF объявил публичную программу

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11 августа открывается 6-й Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Помимо кинопоказов организаторы готовят онлайн-программу, публичные лекции, дискуссии и артист-токи с художниками и исследователями, которым оказалась близка тема фестиваля этого года – «1000 и 1 способ обрести дом».

В этом году MIEFF впервые представит онлайн-программу. С 11 по 17 августа на платформе «Глазок» можно будет бесплатно посмотреть девять работ, которые были отобраны из почти пятисот заявок, присланных на открытый конкурс фестиваля. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами.

Кинопоказы программы «Сколько длится настоящее» будут сопровождаться серией публичных выступлений. В начале нескольких сеансов приглашенные исследователи сделают короткие сообщения о тех проблемах, которые они изучают и которые соотносятся с затронутыми в фильмах темами. Философ Даниил Аронсон расскажет о проблемах глобальной политики в области экологии («Кем мы были»), исследователь кибернетики и постгуманизма Максим Мирошниченко — о технологических утопиях и связанных с ними страхах («Повсюду свет»), а специалист по animal critical studies Екатерина Никитина — о горизонте симбиотических отношений между людьми и нечеловеческими агентами («Пир»). Публичная программа завершится 17 августа дискуссией в «ДК Рассвет» с участием этих исследователей.

13 августа в 18:00 в лектории Музея современного искусства «Гараж» исследователь американского киноавангарда Евгений Майзель прочитает лекцию «Натаниэль Дорски: кинематограф как алхимическое переживание мира», на которой расскажет о значении Дорски в традиции религиозного кино и рассмотрит поэтику фильмов раннего и среднего периодов творчества режиссера. На следующий день там же в 18:30 пройдет артист-ток члена жюри международного конкурса MIEFF, художницы Саодат Исмаиловой «Глазами предков»/«Ancestral (Re)Vision». Разговор будет построен вокруг акта пересмотра памяти предков, который также можно рассматривать как намерение исцеления, самовосстановления и возможного сопротивления. Вход на обе лекции свободный по регистрации.

Для программы «Перекрестки» команда «Скрытых субтитров» подготовила специальный показ работ российского режиссера Дмитрия Венкова и канадского художника Марка Льюиса. В «Гимнах Московии» камера путешествует по Москве, предлагая по-новому взглянуть на российскую столицу и ее архитектурное наследие. В фокусе фильма «Галвестон» — небоскреб One Moody Plaza в Техасе, построенный в 1971 году, и конфликт утопических идеалов модернистской архитектуры и тяжелых экономических реалий в Америке. Показ пройдет 15 августа в кинотеатре «Иллюзион» и будет сопровождаться обсуждением, посвященным сходствам и различиям работ, в котором примут участие оба автора, а также — в качестве модератора — кинокритик Гордей Петрик.







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