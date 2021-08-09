Анна Наринская представит исследовательский проект в Переделкино

© Дом творчества Переделкино

15 августа в Доме творчества Переделкино будет представлена первая глава проекта «Условия материальной независимости». Куратор и автор идеи Анна Наринская расскажет о большой выставке, которая откроется в комнатах старого корпуса в октябре, и покажет начало экспозиции, основанной на фотоархиве писателя и журналиста Павла Лукницкого.

Как сообщают организаторы, название выставки — почти точная цитата из письма Максима Горького. В нем он описывает Константину Федину проект совместного проживания писателей в «условиях полнейшей материальной независимости». Именно это должно подтолкнуть их к написанию книг, которые отвечали бы «солидности запросов времени». Постановление правительства 1933 года «О строительстве «Городка писателей» в Переделкине – во многом результат этих хлопот Горького и других авторов, выступивших с такой же инициативой.

Анна Наринская, куратор и автор идеи проекта:

«За годы существования писательского поселка фраза "условия материальной независимости" не то что бы утратила первоначальный смысл (дача в Переделкине все так же была знаком сравнительного благополучия), но еще и наполнилась множеством новых – как прямолинейных, так и ироничных. Выставка в комнатах Дома творчества, которые Арсений Тарковский за их крошечность в шутку называл «мои пеналы» – попытка воссоздания и деконструкции переделкинского мифа, попытка сказать о прошлом сегодняшними словами, и подумать о нем сегодняшние мысли».

Дарья Беглова, руководитель Дома творчества Переделкино:

«Никакой анализ невозможен без фиксации материала. И перед тем, как предъявить нашу модель для сборки, мы в качестве "приоткрытия" показываем материал, чудесным образом оказавшийся в наших руках. Недавно мы обнаружили в Доме творчества фотоархив писателя и журналиста Павла Лукницкого (1902–1973) — исследователя поэзии Серебряного века, первого биографа Николая Гумилева и собеседника Анны Ахматовой. Мы были потрясены тем, что нечто подобное может так, почти случайно, найтись. Негативы нескольких тысяч снимков, часть из которых Лукницкий сделал в Переделкине с 1966 по 1971 года, — это настоящая капсула времени, доступ в которую откроется 15 августа».

Полностью выставка «Условия материальной независимости» откроется в октябре 2021 года. Сценографию экспозиции создают художники Иван Лунгин и Женя Ржезникова, графический дизайн разрабатывает Игорь Гурович.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU