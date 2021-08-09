Умер Александр Ройтбурд

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8 августа в Одессе в возрасте 59 лет умер художник Александр Ройтбурд.
Об этом сообщает Одесский художественный музей.
Александр Анатольевич Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, в 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института,
В 1993 году стал одним из основателей одесской ассоциации «Новое искусство», с 1993 года был ее арт-директором, в 1999–2001 год — президентом. С 2002 года возглавлял галерею Марата Гельмана в Киеве. Весной 2018 года был назначени директором Одесского художественного музея.
Был участником и куратором многих выставок на родине и за рубежом. Работы Александра Ройтбурда находятся в собраниях Одесского художественного музея, PinchukArtCentre (Киев), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Петербург), МоМА (Нью-Йорк) и других музеев, а также в частных коллекциях.
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