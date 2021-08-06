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В возрасте 83 лет умерла Арина Гинзбург, филолог, правозащитница, журналист, жена диссидента Александра Гинзбурга (1936-2002).
Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Арина (Ирина) Сергеевна Гинзбург родилась в 1937 году в Москве, в 1959 году окончила филологический факультет МГУ, защитила диплом по творчеству Достоевского, преподавала русский язык иностранцам. Первым мужем Арины Гинзбург был лингвист Александр Жолковский.
В 1968 году участвовала в петиционной кампании вокруг «Процесса четырех» (Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой). Публиковаась в самиздате, подготовила сборники «История одной голодовки» (1968) и «Калуга, июль 1978». Занималась организацией помощи политзаключенным, с 1974 года участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах была распорядителем фонда.
Подписала письма в защиту диссидентов Габриэля Суперфина (1974) и Сергея Ковалева (1976), заявление к Дню прав человека (1975). Подвергалась преследованиям со стороны властей — была отстранена от преподавательской работы, у нее проводились обыски по делу мужа, к ней применялся домашний арест.
В 1980 году была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным ранее мужем Александром Гинзбургом. Жила в Париже. Работала заместителем главного редактора газеты «Русская мысль» (1980–1997), европейским корреспондентом радиостанции «Голос Америки» (1982–1990).
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