На вокзале в Иваново открывается арт-резиденция

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Илья Федотов-Федоров о своей новой выставке в Anna Nova5 августа 20211221
Сегодня, 6 августа, в Иваново впервые в России откроется арт-резиденция на железнодорожном вокзале, а также начнет работу первая из двух частей междисциплинарного проекта «Art Station», объединяющего промышленный дизайн, моду и стрит-арт.
Специально для выставки, которая будет проходить в пространстве конструктивистского здания железнодорожного вокзала, на текстильном предприятии города Иваново «Красная Талка» были изготовлены десятки 7-метровых полотен. Каждое из них расписали художники уличной волны: Миша Most, Анатолий Akue, Илья Slak (Aesthetics group), Petro (Aesthetics group), MAX 13 и Павел Ртуе.
Эти полотна будут собраны в site-specific инсталляцию, вдохновленную текстильными фабриками, которые сыграли особую роль в истории и современном развитии города. В своих произведениях художники размышляют о том, как традиции ткачества могут быть адаптированы к современности. Во время работы над проектом они изучили особенности региона, посетили текстильные производства и ознакомились с примерами агитационных тканей, также выпускавшихся в Иваново.
Первая часть выставки «Ткань будущего» продлится до 6 сентября.
Вторая часть откроется в октябре 2021 года, она будет посвящена созданию текстильных объектов из полотен, расписанных уличными художниками в первой части проекта. Вокзал превратится в пошивочный цех, где работницы действующих ивановских фабрик создадут на несколько дней производство в миниатюре — цех раскройки, конструкторский цех и цех шитья — и сошьют капсульную коллекцию текстильных объектов из художественных произведений уличных художников. Готовые изделия будут экспонированы в пространстве вокзала.
Куратор проекта «Art Station» — основатель галереи WHO I AM, художник Джейкоб Якубов, куратор первой выставки «Ткань будущего» — художник Миша Most.
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