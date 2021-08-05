В Рунете появилась интерактивная карта креативных индустрий

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Федерация креативных индустрий (ФКИ) запустила новый сервис для творческого сектора – интерактивную карту инфраструктурных организаций России, разработанную при поддержке Фонда «Креативные практики».
Как сообщает пресс-служба ФКИ, сервис Creative Russia Map агрегирует данные по творческим организациям и проектам и каталогизирует их, предоставляя возможность предпринимателям через гибкие фильтры настроить точный поиск по необходимым параметрам и продумать свой собственный сценарий движения бизнеса.
Карта работает по принципу Википедии, где все пользователи могут редактировать данные, вносить новые изменение в текущую архитектуру.
На данный момент на сервисе представлены 130 организаций из разных регионов РФ. Организации разбиты по фильтрам:
По мнению создателей карты, она позволит сделать структуру поддержки рынка креативных индустрий более понятной и прозрачной. Сейчас сервис находится в Beta-версии и доступен для постоянного обновления и пополнения новыми игроками.
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