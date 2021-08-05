В Никола-Ленивце построят 50-метровую медиабашню

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На фестивале Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец в Калужской области, будет работать 50-метровая медиабашня CONTACT – «эмоциональная антенна», способная посылать в космос любые сообщения.
Башня станет совместным проектом команды фестиваля Signal, студии Sila Sveta и компания «Связной», она будет транслировать аудио-реактивный контент, реагируя на музыку со сцены Möbius. Контент создадут медиахудожники студии Sila Svetа и аудиовизуальный художник Aizek.
Как отмечают авторы проекта, LED-экран, благодаря которому антенна становится мультимедийным полотном события, — значительная, но не главная особенность инсталляции.
«Медиабашня способна наладить диалог посетителя фестиваля с самим космосом, передав наверх любое его сообщение. Башня становится своего рода проводником разговора с богом, своеобразным медиумом, благодаря которому все наконец-то будут услышаны», — говорится в сообщении команды Sila Sveta.
Любой посетитель фестиваля сможет отправить сообщение через специальный телеграм бот, @svyaznoy_link_bot после чего оно отразится на антенне и улетит в небо над Никола-Ленивцем, сопровождаемое мощным световым лучом. В последний день фестиваля на LED-экране появится его коллективный образ — пиксельное полотно, созданное на основе всех публикаций с упоминанием фестиваля в социальных сетях. Кроме того, 50-метровая конструкция будет видна отовсюду и по замыслу создателей станет своего рода маяком для заблудившихся.
В этом году фестиваль Signal проводится в пятый раз. Основная музыкальная программа пройдет на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma и Meadow. В число хедлайнеров которого войдут артисты, чьи выступления были перенесены в связи с закрытием границ.
В первой волне артистов фестиваля представлены группы и сольные исполнители из Великобритании, Германии, Ливана, России, Украины, Уругвая и Финляндии. Полный состав участников будет объявлен позднее.
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