Sziget возвращается

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Фестиваль Sziget, один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, пройдет в 2022 году после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, Sziget 2022 состоится в Будапеште 10–15 августа.
«Участники фестиваля еще не известны, но организаторы обещают, что это будет самый масштабный лайнап с величайшими артистами и яркими исполнителями всех времен», — говорится в сообщении.
Первые билеты нможно будет купить во время 48-часовой распродажи на сайте фестиваля с 12 по 14 августа 2021 года (абонемент на все дни — 250 евро, VIP-абонемент — 450 евро). Билеты по обычной цене поступят в продажу до конца 2021 года.
Последний раз Sziget проводился в 2019 году, собрал 530 000 зрителей из ста стран и стал пятым по величине фестивалем в мире. Его участниками стали более тысячи артистов и активистов от Эда Ширана и Foo Fighters до Джейн Гудолл и Эмтитала Махмуда.
Помимо музыкальной программы организаторы готовят театральные, цирковые и танцевальные выступления, перформансы, арт-нсталляции и выставки современного искусства, лекции, мастер-классы, спортивные площадки и многое другое.
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