Ольга Любимова: Минкультуры не вправе вмешиваться в творческую деятельность

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Сегодня, 3 августа, министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что общественный совет при Министерстве культуры РФ не обсуждал с министерством инициативу проверять спектакли российских театров на соответствие стратегии национальной безопасности.
«В соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер», — цитирует министра ТАСС.
2 августа стало известно, что общественный совет при Минкульте собирается провести слушания, на которых будет рассматриваться репертуар российских театров на предмет соответствия стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом Владимиром Путиным.
«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями, выстраиваем конструктивную дискуссию по всем актуальным вопросам, слушаем разные мнения, приводим свои доводы и обсуждаем различные предложения. Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России — не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», — прокомментировала Ольга Любимова.
Она напомнила, что цензура в России «недопустима в соответствии с Конституцией».
«Вместе с тем, — добавила глава Минкульта, — если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача — обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность».
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