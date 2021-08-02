Спектакли российских театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Председатель общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов © Вадим Разумов

Общественный совет при Министерстве культуры РФ проведет слушания, на которых будет рассматриваться репертуар российских театров на предмет соответствия стратегии национальной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественного совета при Минкульте Михаила Лермонтова.

«Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной [президентом РФ Владимиром] Путиным "стратегии национальной безопасности", в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно всё это прописано», — сказал Лермонтов.

«Именно общественные структуры, — отметил он. — должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролёров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».

На прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник». Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за этого спектакля, обнаружив в нем «бесконтрольное и чрезмерное использование актерами ненормативной лексики и неприкрытую пропаганду однополой любви».







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