В ЦИМе откроется резиденция Московской молодежной биеннале

«Художник — это тот, кто чем-то жертвует»
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Московская международная биеннале молодого искусства и Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) запускают резиденцию Blackbox 2021/22.
В этом году резиденция Blackbox станет специальным проектом Московской международной биеннале молодого искусства. Ее цель — встреча театра и современного искусства.
В рамках резиденции с 13 по 21 ноября будет работать лаборатория Black cube / White box. К участию в ней приглашаются художники, практика которых, возможно, никогда не была связана с театром, и которым интересно вообразить свой новый проект на профессиональной театральной сцене. Кураторы и экспертный совет также ждут заявок от театральных практиков и теоретиков, которым интересны и важны темы, инструменты и методы современного искусства. Результатом лаборатории специалисты видят появление новых междисциплинарных команд и создание нового спектакля в репертуаре ЦИМа.
Участникам лаборатории Black cube / White box предлагается сосредоточиться на обмене компетенциями-инструментами-точками зрения между участниками, а также на знакомстве с институцией, резидентами которой участники станут. Говоря о программе лаборатории, важно спровоцировать не только встречу и создание новых коллабораций среди участников, поиск точек соприкосновения между разными пространствами существования искусства, но и знакомство со сценическими площадками (это и основная сцена Blackbox, и новая сцена Noname), с организационной системой и репертуарным планом, стратегией и миссией ЦИМа, с людьми, которые здесь работают.
Заявки на участие в лаборатории принимаются онлайн до 13 сентября.
Кураторы:
Экспертный совет:
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