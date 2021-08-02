В ЦИМе откроется резиденция Московской молодежной биеннале

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Московская международная биеннале молодого искусства и Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) запускают резиденцию Blackbox 2021/22.

В этом году резиденция Blackbox станет специальным проектом Московской международной биеннале молодого искусства. Ее цель — встреча театра и современного искусства.

В рамках резиденции с 13 по 21 ноября будет работать лаборатория Black cube / White box. К участию в ней приглашаются художники, практика которых, возможно, никогда не была связана с театром, и которым интересно вообразить свой новый проект на профессиональной театральной сцене. Кураторы и экспертный совет также ждут заявок от театральных практиков и теоретиков, которым интересны и важны темы, инструменты и методы современного искусства. Результатом лаборатории специалисты видят появление новых междисциплинарных команд и создание нового спектакля в репертуаре ЦИМа.

Участникам лаборатории Black cube / White box предлагается сосредоточиться на обмене компетенциями-инструментами-точками зрения между участниками, а также на знакомстве с институцией, резидентами которой участники станут. Говоря о программе лаборатории, важно спровоцировать не только встречу и создание новых коллабораций среди участников, поиск точек соприкосновения между разными пространствами существования искусства, но и знакомство со сценическими площадками (это и основная сцена Blackbox, и новая сцена Noname), с организационной системой и репертуарным планом, стратегией и миссией ЦИМа, с людьми, которые здесь работают.

Заявки на участие в лаборатории принимаются онлайн до 13 сентября.

Кураторы:

Дмитрий Волкострелов — режиссер, создатель и руководитель «театра post», художественный руководитель ЦИМа

Алексей Новоселов — искусствовед, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства, заместитель директора Московского музея современного искусства (ММОМА)

Елизавета Спиваковская — театровед, независимый куратор



Экспертный совет:

Мария Крамар — куратор фонда V-A-C

Алексей Масляев — куратор, преподаватель, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела ММОМА, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

Анастасия Митюшина — искусствовед, куратор публичной программы музея «Гараж»

Антон Флеров — куратор «Института театра», руководитель проекта Theatrum





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