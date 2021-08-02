Умер Ясен Засурский

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1 августа в Москве в возрасте 91 года умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.
Об этом сообщает ТАСС.
Ясен Николаевич Засурский родился 1929 году в Москве, в 1948 году оконил английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков и поступил в аспирантуру филологического факультета Московского государственного университета. Кандидат (1951), доктор филологических наук (1967).
В 1951–1953 годах был научным редактором издательства «Иностранная литература», в 1953 года пришел работать на факультет журналистики МГУ. В 1955 году стал заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы, в 1956–1964 годах был заместителем декана факультета журналистики МГУ, в 1964 году был избран деканом и занимал этот пост на протяжении 42 лет. В 1968 году Ясену Засурскому было присвоено ученое звание профессора.
В 2007 году по собственному желанию ушел с поста декана и занял почетный пост президента факультета журналистики МГУ. В последние годы читал на факультете журналистики МГУ лекции по курсам «Введение в мировую журналистику», «История зарубежной журналистики», «Современные зарубежные СМИ», «История зарубежной литературы XX века: Великобритания и США», вел спецсеминары и спецкурсы.
Автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий. Лауреат ряда государственных и профессиональных наград. Заслуженный профессор МГУ (2003), заслуженный журналист РФ (2018).
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