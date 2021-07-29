Сменился комиссар павильона России на Венецианской биеннале

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Комиссаром павильона России на Венецианской биеннале современного искусств назначена соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева.
Об этом сообщила в пятницу журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова на полях проходящей в Риме встречи министров культуры стран «Группы двадцати», передает ТАСС.
«Мы чрезвычайно заинтересованы в более активном участии наших деятелей культуры в составлении международной художественной повестки. Для формирования долгосрочной стратегии развития павильона было принято решение назначить комиссаром Анастасию Карнееву сроком на восемь лет. Уверена, ее профессиональные контакты в мире искусства позволят разнообразить российское участие», — сказала Любимова.
На посту комиссара павильона России Анаставия Карнеева сменит директора фонда современного искусства V-A-C Терезу Иароччи Мавику. Министр поблагодарила ее, высоко оценив проведенную ею работу по реконструкции павильона.
Тереза Иароччи Мавика возглавит Рабочую группу павильона России. Созданная в качестве эксперимента наряду с Художественным советом российского павильона как коллегиальный орган для текущей биеннале (архитектуры), она обретет официальный статус и будет работать непосредственно над выбором проектов для будущих биеннале.
Ольга Любимова также сообщила, что на Венецианской биеннале 2022 года «Молоко снов» проект для российского павильона создают художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. Из-за изменения сроков биеннале и сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, работа над проектом уже началась.
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