В «ДК Рассвет» покажут «Восход солнца» Мурнау под живую музыку

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Сегодня, 30 июля, в «ДК Рассвет» в Москве пройдет показ немого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Восход солнца» (1927) в сопровождении живого саундтрека с элементами свободной импровизации и live electronics, а также презентация книги Лотте Айснер «Мурнау».
Начало в 20:00, билеты (600 рублей) — здесь.
«Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау — общепризнанный шедевр немого кино, «величайший немой фильм в истории» по результатам знаменитого опроса кинокритиков, который проводит журнал Sight & Sound, и обладатель трех Оскаров, включая номинацию «За выдающиеся художественные достоинства» (такая награда вручалась только однажды).
«Восход солнца» — это классический любовный треугольник. Мужчина влюбляется в Женщину Из Города, которая подговаривает его убить Жену, имитировав несчастный случай, и переехать в город. Они договариваются, что Мужчина вывезет Жену на лодочную прогулку и утопит ее. Однако уже в лодке Мужчина понимает, что не может этого сделать. Жена догадывается о планах Мужчины и убегает от него, когда они пристают к берегу. Что будет дальше?
Музыкальное сопровождение:
Показ приурочен к выходу русского перевода книги Лотте Айснер о Мурнау. Перед показом книгу представит главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин.
Мероприятие проводится при поддержке Гёте-Института в Москве
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