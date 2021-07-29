В «ДК Рассвет» покажут «Восход солнца» Мурнау под живую музыку

Сегодня, 30 июля, в «ДК Рассвет» в Москве пройдет показ немого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Восход солнца» (1927) в сопровождении живого саундтрека с элементами свободной импровизации и live electronics, а также презентация книги Лотте Айснер «Мурнау».

Начало в 20:00, билеты (600 рублей) — здесь.

«Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау — общепризнанный шедевр немого кино, «величайший немой фильм в истории» по результатам знаменитого опроса кинокритиков, который проводит журнал Sight & Sound, и обладатель трех Оскаров, включая номинацию «За выдающиеся художественные достоинства» (такая награда вручалась только однажды).

«Восход солнца» — это классический любовный треугольник. Мужчина влюбляется в Женщину Из Города, которая подговаривает его убить Жену, имитировав несчастный случай, и переехать в город. Они договариваются, что Мужчина вывезет Жену на лодочную прогулку и утопит ее. Однако уже в лодке Мужчина понимает, что не может этого сделать. Жена догадывается о планах Мужчины и убегает от него, когда они пристают к берегу. Что будет дальше?

Музыкальное сопровождение:

Юрий Яремчук, саксофоны

Петр Ившин, ударные

Алексей Наджаров, электроника



Показ приурочен к выходу русского перевода книги Лотте Айснер о Мурнау. Перед показом книгу представит главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин.

Мероприятие проводится при поддержке Гёте-Института в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU