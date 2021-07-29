5 августа состоится чтение имен Сандармоха

5 августа пройдет чтение имен жертв сталинских репрессий, захороненных в карельском урочище Сандармох.

Об этом сообщает Международный Мемориал*.

Сандармох — международное место памяти, там лежат люди 56-ти национальностей. На данный момент известно 6241 имя этих людей: 5130 жителей Карелии и заключенных Беломоро-Балтийского лагеря и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения.

5 августа все желающие в любой стране мира смогут прочитать эти имена. Чтение имен Сандармоха в третий раз пройдет в Москве, второй год подряд к нему могут присоединиться все желающие в любой точке мира. В прошлом году чтения проходили в более 90 точках мира на всех континентах, кроме Африки и Антарктиды.

В Москве читать имена можно у храма Троицы Живоначальной в Хохлах (Хохловский переулок, дом 14, строение 5) с 15:00 до 19:00.

Тем, кто хочет принять участие, нужно заранее выбрать имена на сайте «Карта памяти», записать небольшой ролик и к 5 августа прислать его по адресу sandarmokh@memo.ru. Видео можно записать на смартфон, желательно в горизонтальном формате и продолжительностью не более 2 мин. В самом начале автору ролика предлагается назвать место (страна, город), где он записывается.

Прямой эфир чтений с включением присланных записей будет доступен 5 августа на YouTube-канале Международного Мемориала.

В городском суде Петрозаводска продолжается пересмотр дела Юрия Дмитриева — историка-поисковика, исследователя истории репрессий.

«Он был одним из главных участников экспедиции, обнаружившей в 1997 году массовые захоронения под Медвежьегорском, и приложил много сил к тому, чтобы место расстрелов стало местом памяти. Именно благодаря Юрию Дмитриеву мы знаем имена людей, расстрелянных в Сандармохе. Двадцать лет он был одним из главных участников акции памяти 5 августа, а теперь сам подвергается многолетнему преследованию по ложным обвинениям. Вспоминая жертв Сандармоха, мы выражаем ему свою поддержку и солидарность», — говорится в сообщении организаторов чтения.



*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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