Умер Роберто Калассо

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28 июля в Милане в возрасте 80 лет умер итальянский писатель и издатель Роберто Калассо.
Об этом сообщает Reuters.
Роберто Калассо родился в 1941 году во Флоренции. Окончил с отличием классический лицей имени Торквато Тассо в Риме, написав работу об иероглифах у Томаса Брауна. Учился в Римском университете, специализировался на английской словесности.
В начале 1960-х начал сотрудничать с известным миланским издательством «Адельфи» (Adelphi Edizioni), в 1971 году возглавил это издательство и руководил им до последних дней. В 2004 году преподавал на кафедре сравнительной истории европейских литератур в Оксфордском университете.
Автор романов и эссе, наибольшую известность из которых получил роман «Брак Кадма и Гармонии» (1988), а также переводов Фридриха Ницше, Франца Кафки и Карла Крауса. Книги Роберто Калассо переведены на 25 языков и изданы в 28 странах мира, в том числе в России.
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