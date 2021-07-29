В Петербурге пройдет премьера нового спектакля Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко

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14 августа в петербургском арт-пространстве «Патефон» «театр post» представит премьеру спектакля «Ленточки» по пьесе Павла Пряжко в постановке Дмитрия Волкострелова.
Начало в 18:00, билеты (800 рублей) — здесь. Адрес арт-пространства «Патефон»: Невский пр., д. 173, 2 этаж.
Спектакль «Ленточки» станет тринадцатым по счету спектаклем по пьесам белорусского драматурга в репертуаре «театра post».
Написанные в начале 2021 года, «Ленточки» уже сейчас можно назвать одним из важнейших текстов, осмысляющим события 2020 года — в мире вообще и на родине автора, в Беларуси. Тандем Пряжко и Волкострелова продолжает исследовать окружающую реальность средствами театра: в «Ленточках» они обращаются к понятию травмы и ее переживания — осмысляя его как на личном, интимном, так и на общественном уровнях.
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