Музыканты из США, Кубы и России выступят на «Джазовых сезонах» в Подмосковье

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21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Хедлайнерами фестиваля станут трио Альфредо Родригеса (Куба), группа Рузвельта Колье (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны».
Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр имени Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Квинтет Ивана Акатова и группа московских музыкантов нового поколения QASCAD.
Подробнее об участниках и программе «Джазовых сезонов» можно узнать на сайте фестиваля.
«Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг, — говорит художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. — Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев, усадьба Морозова <...> создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области
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