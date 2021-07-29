Музыканты из США, Кубы и России выступят на «Джазовых сезонах» в Подмосковье

Альфредо Родригес © Предоставлено пресс-службой фестиваля «Джазовые сезоны»

21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». Хедлайнерами фестиваля станут трио Альфредо Родригеса (Куба), группа Рузвельта Колье (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны».

Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр имени Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, Квинтет Ивана Акатова и группа московских музыкантов нового поколения QASCAD.

Подробнее об участниках и программе «Джазовых сезонов» можно узнать на сайте фестиваля.

«Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг, — говорит художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман. — Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев, усадьба Морозова <...> создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области







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