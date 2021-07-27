Аргентинский художник расписал УрГЭУ

© Предоставлено пресс-службой фестиваля STENOGRAFFIA

На стене Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге появилась абстрактная роспись, созданная аргентинским художником Элианом Чали в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, площадь мурала составляет 400 кв.м. В своей работе, выполненной в ярких, контрастных цветах, Элиан Чали стремится «показать, что жизнь в городе — это больше, чем просто повседневная дорога с работы домой».

Для автора росписи была также важна архитектурная форма стены семиэтажного здания Свердловского института народного хозяйства (ныне УрГЭУ), построенного на улице 8 марта в 1981 году. «Помимо своего масштаба, поверхность выделяется собственным ритмом панелей, на которые Элиан нанес свои абстрактные формы, тем самым задав пространству новую динамику», — отметили в пресс-службе.

Работы Элиана Чали можно найти в более чем 30 городах таких стран, как Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Мексика, ОАЭ, Перу, Польша, Португалия, США, Франция и Чили.

Художник является основателем и содиректором Косовской галереи (2012–2015, Кордова), был главным куратором MAC Feria de Arte Contemporáneo. В 2016 году Элиан Чали опубликовал свою первую книгу «Hábitat». Его работы задокументированы в международных издательских проектах, связанных с искусством, дизайном и архитектурой.







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