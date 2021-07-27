Выставка «Мифы антропоцена» пройдет в Нижнем Новгороде

© FUTURO Gallery

5 августа в нижегородской независимой галерее современного искусства FUTURO откроется мультимедийный междисциплинарный выставочный проект Лилии Ли-ми-ян и Катерины Садовски «Мифы антропоцена».

Как сообщают организаторы выставки, проект «Мифы антропоцена» возник на стыке современного искусства, социальной экологии, научных открытий в области химии полимеров и производственной базы по переработке пластика. Художниц несколько лет занимают проблемы экологии в самом широком смысле этого понятия. Осмысление того, что происходит в реальности и ждет человечество в недалеком будущем, тесно связаны в их исследовательской работе с активизмом и поиском новых художественных решений.

Выставка соединяет в себе несколько важных проектов художниц. Скульптуры и видео в главном зале отсылают к проблеме переработки пластика. Лилия Ли-ми-ян и Катерина Садовски исследуют эту тему в рамках долгосрочного проекта о ресайклинге «Где мой пластиковый пакет?».

Центральная инсталляция с живыми растениями и прозрачными каплями биодеградируемого геля — это действующая модель их science-art проекта, созданного совместно с нижегородским химиком Сакиной Зейналовой. Зрители смогут наблюдать, как за время выставки наполненный водой уникальный гидрогель полностью растворится в почве, отдав влагу земле.

В Белом зале галереи будет представлена трехканальная видеоинсталляция, позволяющая зрителю примерить к себе фантастический облик человека будущего — постчеловека, киборга, тело которого создано новыми технологиями, материалами и бактериями.

Куратор выставки — Людмила Бредихина.

Выставка Лилии Ли-ми-ян и Катерины Садовски «Мифы антропоцена» в FUTURO Gallery продлится до 17 сентября.

Партнеры выставки — ландшафтная студия Fusion







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