В Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусства

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С 27 по 29 августа в Нижнем Новгороде пройдет Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021. В расписании фестиваля медиавыставка, а также образовательная и музыкальная программы.
Как сообщают организаторы, фестиваль INTERVALS 2021 входит в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Медиавыставка представит уличные инсталляции и инсталляции внутри зданий, которые появятся на фабрике «Маяк», в Главном ярмарочном доме, на Телебашне, в Кремле, и еще в 11 локациях в историческом центре города.
Участниками выставки станут United Visual Artists (Великобритания), Nonotak (Франция), dreamlaser, SILA SVETA, Radugadesign, Kuflex, Hypnotica (Азербайджан), Stain, Pitch, Hilights.studio, Boris Vitazek (Словакия), XZALT, Lite Lights, Illuminarium3000, Antimotion, Виктор Поляков, Сергей Лободин (Cyber Tiger) и Илья Гильманов.
28 и 29 августа в Библиотеке имени Ленина, офисе студии dreamlaser, лофт-просранстве «Кинофактура» и бизнес-центре «Нижполиграф» будут проходить лекции, воркшопы и дискуссии образовательной программы с участием медиахудожников, известных представителей медиаарта, организаторов и кураторов крупнейших событий мультимедиа-индустрии.
В музыкальной программе фестиваля заявлены AV-перформанс «Overlogic» студии Stain в холле Речного вокзала (27 августа в 21:00) и AV-перформанс «Shiro» дуэта французских медиахудожников Nonotak (28 августа в 21:00). Музыкальная программа будет дополняться.
Фестиваль INTERVALS 2021 организуют студия dreamlaser и куратор Ксюша Чеховская при участии «Центра 800» и при поддержке Правительства Нижегородской области, Французского Института при Посольстве Франции в России и «Альянс Франсез — Нижний Новгород»
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