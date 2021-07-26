Вечер памяти Александра Расторгуева пройдет в «Пионере»

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30 июля в московском кинотеатре «Пионер» состоится вечер памяти режиссера Александра Расторгуева к годовщине его гибели. Друг и многолетний коллега Александра Расторгуева, режиссер Павел Костомаров представит фрагменты фильма «Дикий, дикий пляж. Жар нежных».
Начало в 16:15, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Режиссер-документалист Александр Расторгуев, автор фильмов «До свидания, мальчики», «Мамочки», «Чистый четверг», «Я тебя не люблю» и многих других, погиб 30 июля 2018 года вместе с оператором Кириллом Радченко и журналистом Орханом Джемалем в Центральноафриканской Республике, где они снимали фильм о ЧВК Вагнера.
Фильм «Дикий. Дикий пляж. Жар нежных» — это шесть переплетенных между собой историй из жизни побережья, куда летом съезжаются люди, которым не по карману «цивилизованный» отдых.
В одном из сюжетов действует пляжный фотограф и его верблюд, во втором — глава местной мафии, в третьем — несостоявшаяся актриса, в четвертом — пара отвязных приятелей, один из которых метит в депутаты, в пятом — полулилипут, которому его приятели хохмы ради устраивают липовую свадьбу со здоровенной «кустодиевской» девахой, в шестом — навестивший Кубань президент России.
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