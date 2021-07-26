Фестиваль Signal объявил победителей арт-колла

WhitelakeWhitelake. «Мягкий уголок»

Победитель в категории Nature Lifecycle © Предоставлено пресс-службой фестиваля Signal

Объявлены победители конкурса архитектурных и арт-объектов для фестиваля Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Четыре победителя получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Как сообщают организаторы, в конкурсе участвовали более 200 заявок. Жюри, в состав которого входили представители фестиваля Signal и арт-парка «Никола-Ленивец», а также независимые эксперты, выбрало победителей в четырех категориях:

Nature Lifecycle

Победитель — проект «Мягкий уголок». Автор: WhitelakeWhitelake

Пространство абсолютного соединения общественного и личного, человека и природы.

Connect

Победитель — проект «1/10 000». Автор: Сергей Кончеков

Гибридная архитектура. Визуализация данных о человеке и обществе в реальном времени.

Pathway

Победитель — проект «Горизонтальный маяк». Автор: Денис Зимаков

Тропа как выставочное пространство.

Hideout

Победитель — проект «Pyramis». Автор: Сергей Калмыков

Объект-метафора в форме усеченной пирамиды.



Все эти объекты будут построены к началу фестиваля.

В этом году фестиваль Signal, объединяющий в своей концепции музыку и архитектуру, проводится в пятый раз. Среди участников Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay, Bruce, Summer of Haze, Vlada, Noizar и Nikita Zabelin.







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