 
17:52 26 июля 2021Новости
867

Фестиваль Signal объявил победителей арт-колла

News_detailed_pictureWhitelakeWhitelake. «Мягкий уголок»
Победитель в категории Nature Lifecycle© Предоставлено пресс-службой фестиваля Signal

Объявлены победители конкурса архитектурных и арт-объектов для фестиваля Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Четыре победителя получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

Как сообщают организаторы, в конкурсе участвовали более 200 заявок. Жюри, в состав которого входили представители фестиваля Signal и арт-парка «Никола-Ленивец», а также независимые эксперты, выбрало победителей в четырех категориях:

  • Nature Lifecycle
    Победитель — проект «Мягкий уголок». Автор: WhitelakeWhitelake
    Пространство абсолютного соединения общественного и личного, человека и природы.

  • Connect
    Победитель — проект «1/10 000». Автор: Сергей Кончеков
    Гибридная архитектура. Визуализация данных о человеке и обществе в реальном времени.

  • Pathway
    Победитель — проект «Горизонтальный маяк». Автор: Денис Зимаков
    Тропа как выставочное пространство.

  • Hideout
    Победитель — проект «Pyramis». Автор: Сергей Калмыков
    Объект-метафора в форме усеченной пирамиды.


Все эти объекты будут построены к началу фестиваля.

В этом году фестиваль Signal, объединяющий в своей концепции музыку и архитектуру, проводится в пятый раз. Среди участников Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay, Bruce, Summer of Haze, Vlada, Noizar и Nikita Zabelin.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте