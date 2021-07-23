В Москве покажут работы с нью-йоркской выставки русского искусства 1924 года

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16 сентяюря в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924», посвященная крупнейшему в США показу русской живописи, скульптуры и графики.
Об этом сообщает пресс-служба Музея русского импрессионизма.
В 1924 году на Выставке русского искусства в Нью-Йорке было представлено более тысячи работ. Ее участники отправили за океан свои лучшие произведения, впоследствии эти работы оказались рассеяны по всему миру. Сотрудники Музея русского импрессионизма разыскали многие из них в коллекциях Канады, Великобритании, Испании, Франции и других стран. Поиски заняли больше года.
Выставка в Музее русского импрессионизма расскажет о поиске художниками признания за океаном, на «других берегах». Спустя почти сто лет экспозиция объединит более 70 работ, в том числе произведения Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Зинаиды Серебряковой, Абрама Архипова, Виктора Васнецова, Игоря Грабаря, Ильи Машкова, Михаила Ларионова из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Галереи Альбертина в Вене, коллекций Виктора Шкулева, Анатолия и Майи Беккерман, Романа Бабичева и других музейных коллекций и частных собраний.
Продолжит тему исследования выставочный проект «Гипотезы». На третьем этаже музея расположатся работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева и других художников, участие которых в американской выставке пока остается под вопросом. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы за и против их демонстрации на выставке в США.
Обе экспозиции позволят представить, как могла выглядеть выставка в Нью-Йорке в 1924 году. Помимо живописных полотен гости музея увидят графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии. Выставки будут сопровождаться просветительской программой для детей и взрослых, а также инклюзивными мероприятиями.
Музей русского импрессионизма также готовит фундаментальное издание с информацией о более чем 200 произведениях с американской выставки, значительную часть которых пока невозможно привезти в Россию.
Куратор выставки — Ольга Юркина, специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма. В рабочую группу также вошли директор музея Юлия Петрова, главный хранитель Наталья Свиридова, сотрудники выставочного отдела Дарья Урядова, Елена Ахмерова и Анна Скляревская.
Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма продлится до 16 января 2022 года.
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