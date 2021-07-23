В Байройте состоялась премьера «Летучего голландца» в постановке Дмитрия Чернякова

© Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele

25 июля премьерой оперы Вагнера «Летучий голландец» открылся 145-й Байройтский фестиваль. Спектакль стал первой работой в Байройте российского режиссера Дмитрия Чернякова.

За дирижерский пульт впервые в истории фестиваля встала женщина — Оксана Лынив (Украина). Партию Сенты в «Летучем голландце» исполнила еще одна дебютантка Байройта — сопрано Асмик Григорян (Армения). В других партиях заняты бас Георг Цеппенфельд (Германия), тенор Эрик Катлер (США) и меццо-сопрано Марина Пруденская (Россия).

Как сообщает журнал «Театр», премьера «Летучего голландца» транслировалась в прямом эфире в кинотеатрах Байройта, Гамбурга, Ганновера, Бремена, Франкфурта, Аугсбурга, Дюссельдорфа, Мюнхена, Регенсбурга, Штутгарта, Берлина, Дрездена, Люцерна и других городов.

Байройтский фестиваль 2020 года был отменен из-за пандемии, в этом году он проводится с соблюдением всех мер безопасности. В частности, в зале «Фестшпильхауса» допускается присутствие лишь 50% от максимального количества зрителей.

Помимо премьеры «Летучего голландца» среди главных событий фестиваля возобновленные постановки «Нюрнбергских мейстерзингеров» (режиссер — Барри Коски, дирижер — Филипп Жордан) и «Тангейзера» (режиссер — Тобиаса Кратцера, дирижер — Аксель Кобер), концертные исполнения «Валькирии» (дирижер — Пиетари Инкинен) и «Парсифаля» (дирижер — Кристиан Тилеман).







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