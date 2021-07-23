В Байройте состоялась премьера «Летучего голландца» в постановке Дмитрия Чернякова

К теме «Поэты и вожди»: предположение
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20213696
25 июля премьерой оперы Вагнера «Летучий голландец» открылся 145-й Байройтский фестиваль. Спектакль стал первой работой в Байройте российского режиссера Дмитрия Чернякова.
За дирижерский пульт впервые в истории фестиваля встала женщина — Оксана Лынив (Украина). Партию Сенты в «Летучем голландце» исполнила еще одна дебютантка Байройта — сопрано Асмик Григорян (Армения). В других партиях заняты бас Георг Цеппенфельд (Германия), тенор Эрик Катлер (США) и меццо-сопрано Марина Пруденская (Россия).
Как сообщает журнал «Театр», премьера «Летучего голландца» транслировалась в прямом эфире в кинотеатрах Байройта, Гамбурга, Ганновера, Бремена, Франкфурта, Аугсбурга, Дюссельдорфа, Мюнхена, Регенсбурга, Штутгарта, Берлина, Дрездена, Люцерна и других городов.
Байройтский фестиваль 2020 года был отменен из-за пандемии, в этом году он проводится с соблюдением всех мер безопасности. В частности, в зале «Фестшпильхауса» допускается присутствие лишь 50% от максимального количества зрителей.
Помимо премьеры «Летучего голландца» среди главных событий фестиваля возобновленные постановки «Нюрнбергских мейстерзингеров» (режиссер — Барри Коски, дирижер — Филипп Жордан) и «Тангейзера» (режиссер — Тобиаса Кратцера, дирижер — Аксель Кобер), концертные исполнения «Валькирии» (дирижер — Пиетари Инкинен) и «Парсифаля» (дирижер — Кристиан Тилеман).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:58Открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля
15:41В Москве покажут работы с нью-йоркской выставки русского искусства 1924 года
14:26Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля
12:50В Байройте состоялась премьера «Летучего голландца» в постановке Дмитрия Чернякова
23 июля 2021
20:30The Insider признан иноагентом
18:20В издательстве Individuum выходит книга Инны Денисовой «Сделай меня точно»
16:22Музей Москвы представит выставку к столетию плана ГОЭЛРО
14:33Обновлена экспозиция современного искусства в Подземном музее парка «Зарядье»Все новости
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20213696
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20213669
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20213933
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20212916
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20212938
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20213223
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20213137
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20213181
Московский фолк-балаган под управлением танцующего дирижера выпустил дебютный альбом и планирует покорять Европу21 июля 20213690
Стася Короткова: «Мне понравилась мысль, что экран — пространство для проекции»20 июля 20214767
Михаил Левиус ищет источники вдохновения для новой живописи19 июля 20214529
Наталия Бакши о писателе в поисках себя, известном под именем Макс Фриш19 июля 20215920