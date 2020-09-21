Дмитрий Черняков дебютирует в Байройте

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В 2021 году на фестивале в Байройте будет представлена премьера оперы Вагнера «Летучий голландец» в постановке Дмитрия Чернякова. Для российского режиссера этот спектакль станет дебютом на байройтской сцене.
Как сообщает Deutsche Welle, за дирижерский пульт впервые в истории фестиваля встанет женщина — Оксана Лынив (Украина). Партию Сенты в «Летучем голландце» исполнит сопрано Асмик Григорян (Армения).
Дмитрий Черняков и Оксана Лынив называют приглашение в Байройт кульминацией своей карьеры.
С конца 1990-х годов Дмитрий Черняков поставил в России и за ее пределами более 50 оперных спектаклей, в том числе произведения Рихарда Вагнера. «Этот композитор и его произведения абсолютно не похожи на все остальные, — говорит режиссер. — Чтобы поставить Вагнера, нужно пережить своего рода психоз, нервный срыв».
Оксана Лынив в 2008–2013 годах возглавляла Одесский оперный театр, продолжила карьеру в роли ассистента Кирилла Петренко в Баварской государственной опере в Мюнхене, а в 2017 году стала первой женщиной, занявшей пост генерального музыкального директора в Граце. С августа 2020 года — приглашенный дирижер Франкфуртской оперы.
Отмечается, что Черняков и Лынив знают и ценят друг друга со времен совместной работы в Баварской государственной опере.
Байройтский фестиваль 2020 года был отменен, но в 2021 году он обязательно состоится, заявил управляющий директор фестиваля Хайнц-Дитер Зенсе. При условии, добавил он, что его позволят провести эпидемиологическая ситуация в Германии и связанные с нею меры безопасности. Тем не менее, уже известно, что новая постановка центрального произведения Рихарда Вагнера — оперной тетралогии «Кольцо нибелунга» — перенесена на 2022 год.
Кроме того, сообщается, что правнучка Рихарда Вагнера, директор Байройтского фестиваля Катарина Вагнер, которая несколько месяцев тяжело болела, пять недель находилась в искусственной коме и перенесла несколько операций, сейчас полностью поправилась и вернулась к исполнению своих обязанностей.
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