Умер Николай Котрелев

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25 июля в Москве в возрасте 80 лет умер филолог, переводчик, поэт, историк русской философии и литературы Серебряного века Николай Котрелев.

Об этом сообщил литературовед Олег Лекманов.

Николай Всеволодович Котрелев родился в 1941 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1968).

В 1960-х публиковался как поэт в альманахе «Синтаксис» и журнале «Грани». Дружил с литературоведами Владимиром Муравьевым и Льеов Турчинским, с Вадимом Козовым, Томасом Венцловой, Владимиром Яковлевыв, Владимиром Пятницким и другими поэтами и художниками андеграунда.

В 1967–1988 годах работал во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы, с 1980 года был заведующим отдела редкой книги. В 1988 году стал сотрудником Института мировой литературы РАН, в 1990–2009 годах заведовал отделом «Литературное наследство» ИМЛИ РАН.

Преподавал на философском факультете МГУ, в университетах Италии, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Был приглашенным профессором Еврейского университета в Иерусалиме.

Основные работы Николая Котрелева посвящены истории русской культуры конца XIX — начала XX века, литераторам и мыслителям Серебряного века, таким как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый.

Также переводил средневековую и современную поэзию и прозу с итальянского и португальского языков, книги по истории искусства, занимался историей книги.







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