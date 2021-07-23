Умер Николай Котрелев

К теме «Поэты и вожди»: предположение
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20213695
25 июля в Москве в возрасте 80 лет умер филолог, переводчик, поэт, историк русской философии и литературы Серебряного века Николай Котрелев.
Об этом сообщил литературовед Олег Лекманов.
Николай Всеволодович Котрелев родился в 1941 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1968).
В 1960-х публиковался как поэт в альманахе «Синтаксис» и журнале «Грани». Дружил с литературоведами Владимиром Муравьевым и Льеов Турчинским, с Вадимом Козовым, Томасом Венцловой, Владимиром Яковлевыв, Владимиром Пятницким и другими поэтами и художниками андеграунда.
В 1967–1988 годах работал во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы, с 1980 года был заведующим отдела редкой книги. В 1988 году стал сотрудником Института мировой литературы РАН, в 1990–2009 годах заведовал отделом «Литературное наследство» ИМЛИ РАН.
Преподавал на философском факультете МГУ, в университетах Италии, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Был приглашенным профессором Еврейского университета в Иерусалиме.
Основные работы Николая Котрелева посвящены истории русской культуры конца XIX — начала XX века, литераторам и мыслителям Серебряного века, таким как Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый.
Также переводил средневековую и современную поэзию и прозу с итальянского и португальского языков, книги по истории искусства, занимался историей книги.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:58Открывается оперная программа Зальцбургского фестиваля
15:41В Москве покажут работы с нью-йоркской выставки русского искусства 1924 года
14:26Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля
12:50В Байройте состоялась премьера «Летучего голландца» в постановке Дмитрия Чернякова
23 июля 2021
20:30The Insider признан иноагентом
18:20В издательстве Individuum выходит книга Инны Денисовой «Сделай меня точно»
16:22Музей Москвы представит выставку к столетию плана ГОЭЛРО
14:33Обновлена экспозиция современного искусства в Подземном музее парка «Зарядье»Все новости
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20213695
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20213668
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20213933
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20212915
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20212936
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20213220
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20213131
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20213179
Московский фолк-балаган под управлением танцующего дирижера выпустил дебютный альбом и планирует покорять Европу21 июля 20213688
Стася Короткова: «Мне понравилась мысль, что экран — пространство для проекции»20 июля 20214766
Михаил Левиус ищет источники вдохновения для новой живописи19 июля 20214527
Наталия Бакши о писателе в поисках себя, известном под именем Макс Фриш19 июля 20215918