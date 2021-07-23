Музей Москвы представит выставку к столетию плана ГОЭЛРО

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10 августа в Музее Москвы откроется выставка «Электрификация», посвященная столетию со дня утверждения плана ГОЭЛРО.
Как сообщает сайт Музея Москвы, выставка расскажет о том, как электрификация страны повлияла на советский авангард – изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн.
В экспозицию войдут произведения Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина, Иосифа Чайкова, Натана Альтмана, Роберта Фалька, Ольги Розановой, братьев Весниных, Андрея Бурова, Якова Чернихова, Ивана Жолтовского и Александра Гегелло.
Пространство выставки превратится в тотальную аудио- и световую инсталляцию, созданную видеохудожником, режиссером, архитектором и сценографом Диной Караман, оно будет разделено на несколько зон — «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город», каждая из которых расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.
Между зонами будут выстроены «башни», посвященные отдельным электрификаторам — Глебу Кржижановскому, Александру Винтеру, Генриху Графтио, Роберту Классону. Здесь можно будет изучить документы и фотографии, посвященные их жизни и главным творениям: подмосковным Шатурской и Каширской ГРЭС, северо-западным Волховской и Свирской ГЭС, и символу электрификации, Днепрогэсу.
Фигура Ленина, отраженная в коллажах и фотомонтажах конструктивистов, плакатах и книгах, скульптуре и графике займет отдельную «башню». Драматический сюжет создания Московского электролампового завода станет последней, шестой «башней» экспозиции.
Кураторская группа: историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова, историк и искусствовед Катерина Телегина (галерея «На Шаболовке»).
Консультант: историк архитектуры, сотрудник музея Мосэнерго Юлия Шуленина.
Выставка «Электрификация» в Музее Москвы продлится до 24 октября.
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