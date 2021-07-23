Обновлена экспозиция современного искусства в Подземном музее парка «Зарядье»

© «Зарядье»

До 8 августа в Подземном музее парка «Зарядье» в центре Москвы проходит пятая выставка проекта «SOVRISK #напотоке». На ней представлены работы Натальи Гудович, Дмитрия Шабалина и Владимира Дубосарского, а также NFT-стена с несколькими видеоинсталляциями группы AES+F.

Проект «SOVRISK #напотоке» демонстрирует разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптуру, объекты и видеоарт. В рамках проекта проводятся премьеры новых произведений из мастерских и превью будущих выставок, а также выставляются уже известные работы.

«Это пятая выставка большого цикла в Подземном музее парка "Зарядья", в рамках сменяющих друг друга экспозиций мы рассказываем о современном искусстве, показываем все самое новое, яркое и интересное — как работы молодых художников, так и признанных звезд, — говорит заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова. — Нашей задачей, когда мы придумывали этот динамичный цикл (выставки длятся всего три недели), было показать художественный процесс, который происходит в наши дни».

Как сообщают организаторы выставки, среди новых работ «Danae» Натальи Гудович (премьера, 2020; холст, масло, золотая поталь) и новая серия масок Дмитрия Шабалина (премьера, 2021; коллаж из ready-made объектов, смешанная техника).

Третьей в обновленной экспозиции «SOVRISK #напотоке» остается работа Владимира Дубосарского из серии «Торты» (2020) — за нее проголосовало больше всего посетителей предыдущей выставки проекта. За новые работы в тройке также можно будет отдать свой голос, а победитель останется на следующую экспозицию.

На NFT-стене представлен спецпроект группы AES+F. В Подземном музее можно увидеть их токенизированные видеоработы: «Inverso Mundus. Circle of Life» (2015), «Allegoria Sacra, Dragon Plane» (2011–2013) и «Allegoria Sacra, Reincarnation» (2011–2013).







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