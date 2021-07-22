Политехнический музей и «Москино» покажут фильмы о науке

Кадр из фильма «Робот, я люблю тебя?» © «Москино»

С 27 июля по 24 августа в кинотеатре «Москино Сокольники» пройдут бесплатные показы и лекции программы «Кино с Политехом», которая представит российские и зарубежные научно-популярные документальные фильмы последних лет.

«Каждый вторник вы можете смотреть лучшее мировое кино, вживую обсуждать с учеными давно назревшие вопросы и попробовать вместе с ними заглянуть в ближайшее будущее, — говорится в сообщении на сайте «Москино». — Наука и технологии помогают сузить поле неизведанного и предвидеть некоторые из вызовов, с которыми человечеству предстоит столкнуться. Как мы будем общаться с роботами, когда они будут неотличимы от нас? Что будет, если ледники растают? Сможет ли человечество стать интерпланетарным видом? Каково это — жить в полной изоляции?»

Программу откроет 27 июля показ фильма «Робот, я люблю тебя?» (Россия, 2021) режиссера Юлии Киселевой и лекция кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории нейрокогнитивных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Артемия Котова. Ведущий встречи – заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.

Также в программе фильмы «Проект "Самоизоляция"» (США, 2020) режиссера Мэтта Вульфа, «Женщина и ледник» (Литва-Эстония, 2016) режиссера Аудрюса Стониса, «Страна меда» (Северная Македония, 2019 режиссером Тамары Котевской и Любомира Стефанова и «Работа со смертью» (Нидерланды, 2020) режиссера Паула Ригтера.

Последние три фильма будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на все сеансы бесплатный по предварительной регистрации.







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