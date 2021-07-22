Политехнический музей и «Москино» покажут фильмы о науке

Спрятаться в зеркальном лабиринте
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 2021486
С 27 июля по 24 августа в кинотеатре «Москино Сокольники» пройдут бесплатные показы и лекции программы «Кино с Политехом», которая представит российские и зарубежные научно-популярные документальные фильмы последних лет.
«Каждый вторник вы можете смотреть лучшее мировое кино, вживую обсуждать с учеными давно назревшие вопросы и попробовать вместе с ними заглянуть в ближайшее будущее, — говорится в сообщении на сайте «Москино». — Наука и технологии помогают сузить поле неизведанного и предвидеть некоторые из вызовов, с которыми человечеству предстоит столкнуться. Как мы будем общаться с роботами, когда они будут неотличимы от нас? Что будет, если ледники растают? Сможет ли человечество стать интерпланетарным видом? Каково это — жить в полной изоляции?»
Программу откроет 27 июля показ фильма «Робот, я люблю тебя?» (Россия, 2021) режиссера Юлии Киселевой и лекция кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории нейрокогнитивных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Артемия Котова. Ведущий встречи – заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.
Также в программе фильмы «Проект "Самоизоляция"» (США, 2020) режиссера Мэтта Вульфа, «Женщина и ледник» (Литва-Эстония, 2016) режиссера Аудрюса Стониса, «Страна меда» (Северная Македония, 2019 режиссером Тамары Котевской и Любомира Стефанова и «Работа со смертью» (Нидерланды, 2020) режиссера Паула Ригтера.
Последние три фильма будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на все сеансы бесплатный по предварительной регистрации.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:21Политехнический музей и «Москино» покажут фильмы о науке
11:05Выставка Игоря Грабаря открылась в Русском музее
Вчера
16:38Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников
15:21Сериал Бориса Хлебникова «Выжившие» покажут на фестивале в Нижнем Новгороде
14:54«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по засекреченному НИИ
13:13Netflix объявил актеров сериала «Анна К»
11:25Выставка «Формы художественной жизни. Conflict Check» пройдет в ММОМА
21 июля 2021
18:37Объявлен сбор средств на реставрацию картины Алексея Моргунова
18:22Надежда Михалкова снимает сериалВсе новости
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 2021486
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20211088
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 2021949
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20211662
Московский фолк-балаган под управлением танцующего дирижера выпустил дебютный альбом и планирует покорять Европу21 июля 20211939
Стася Короткова: «Мне понравилась мысль, что экран — пространство для проекции»20 июля 20213216
Михаил Левиус ищет источники вдохновения для новой живописи19 июля 20212932
Наталия Бакши о писателе в поисках себя, известном под именем Макс Фриш19 июля 20213706
Театральный сезон — 2020/2021 глазами критиков19 июля 20213304
«Университет птиц», «Техно-Поэзия» и NONSNS SHOW за пределами коронацена16 июля 20214909
Доброе кино про ультранасилие16 июля 20215550
Юлия Наполова о кремлевских музеях, барокко, Уорхоле и медведях с фонтанами нефти16 июля 20214894