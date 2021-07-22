Выставка Игоря Грабаря открылась в Русском музее

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22 июля в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея (ГРМ) начала работу большая выставка Игоря Грабаря (1871-1960), приуроченная к 150-летию со дня рождения художника.
Это первая выставка, на которой можно увидеть полный творческий путь Игоря Грабаря как живописца, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Русского музея по научной работе Евгению Петрову.
«Выставка сильная и неожиданная, — рассказала она. — Для моего поколения, для тех, кто учился в 1960-е и 1970-е годы, Игорь Грабарь - прежде всего, редактор многотомной истории русского искусства, мы все учились по этим томам, его имя всегда было связано с искусством, но мы знали только несколько его произведений из коллекций Русского музея и Третьяковской галереи, а как о художнике, о Грабаре было известно мало. На данной выставке можно узнать Грабаря не только как исследователя, но и как пейзажиста и портретиста».
В экспозицию вошли более 150 картин 1880-х — 1950-х годов из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и еще 15 музеев России, а также архивные материалы. Кроме того, на выставке можно увидеть документальный фильм, посвященный творческой биографии Игоря Грабаря.
Выставка «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения» в Русском музее продлится до 20 сентября.
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