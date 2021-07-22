Сериал Бориса Хлебникова «Выжившие» покажут на фестивале в Нижнем Новгороде

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С 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде пройдет III Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Одним из главных событий фестиваля станет премьера сериала «Выжившие», креативным продюсером которого выступил Борис Хлебников.
Как сообщает пресс-служба Realist Web Fest, премьера состоится 31 июля, сериал представят актеры Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис.
Проект «Выжившие», созданный эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko, рассказывает о смертельном вирусе, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Только такой режим дает шанс на продление жизни в наступившем апокалипсисе. Останутся ли выжившие человеческим обществом или хаос поглотит остатки цивилизации?
«Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии, — рассказывает Борис Хлебников. — Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах».
У сериала «Выжившие» уникальная структура: помимо основного сериала, существует еще восемь веб-сериалов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются, оказывая влияние на решения и поступки персонажей, некоторые из которых продолжают свой путь вместе.
Авторы сценария — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. Режиссер всех серий — Андрей Прошкин. В главных ролях — Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук, Алексей Розин, Анна Слю, Глеб Пускепалис, Дарья Екамасова. В веб-версии также снялись Егор Корешков, Наталья Бордо, Мария Васильева и другие.
Realist Web Fest — первый и единственный в России веб-фестиваль, который знакомит зрителей с лучшими веб-проектами со всего мира. В этом году в основной программе фестиваля 44 веб-сериала из 16 стран, в том числе 17 новых российских проектов.
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