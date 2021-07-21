Конкурс Opera Bella продлил прием заявок

Репетиция конца света
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Сегодня, 21 июля, организаторы музыкального фестиваля и конкурс молодых исполнителей Opera Bella объявили о продлении срока приема заявок до 1 августа.
Об этом сообщает ТАСС. Первоначально датой окончания приема заявок было объявлено 20 июля.
Заявки принимаются онлайн. Вместе с заявкой нужно прислать видеозапись программы продолжительностью не более 20 минут, состоящую из двух контрастных арий (на выбор исполнителя) и народной песни a capella (любой страны мира).
Международный фестиваль и конкурс Opera Bella проводится в 2021 году впервые. Автор и директор проекта — культуролог, директор Московского драматического Театра на Бронной Елена Мироненко, художественный руководитель и председатель жюри — дирижер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Чижевский. Также среди членов жюри генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, солистка Большого театра Анна Аглатова, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян.
Конкурс состоит из отборочного и трех основных туров. Отборочный и первый туры пройдут в онлайн-формате. Второй и третий туры пройдут в Москве. Помимо основной программы состоится фестивальная часть проекта, которая включает концерты на открытых площадках в Москве и городах-партнерах проекта: Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.
Призовой фонд конкурса Opera Bella превышает два миллиона рублей. Денежная премия для исполнителей составит 500 тысяч рублей (Гран-при), 250, 200 и 150 тысяч рублей (I, II и III места.
Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов
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