Молодых певцов приглашают к участию в конкурсе Opera Bella

© Opera Bella

Фонд развития творческих инициатив проводит прием заявок на участие в музыкальном фестивале и конкурсе Opera Bella от молодых оперных певцов и студентов профильных высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс направлен на изменение отношения молодежи к оперному жанру и повышение статуса российской вокальной школы в регионах и за рубежом.

Как сообщает сайт конкурса, заявки принимаются онлайн до 20 июля. Вместе с заявкой нужно прислать видеозапись программы продолжительностью не более 20 минут, состоящую из двух контрастных арий (на выбор исполнителя) и народной песни a capella (любой страны мира).

Призовой фонд конкурса Opera Bella превышает два миллиона рублей. Денежная премия для исполнителей составит 500 тысяч рублей (Гран-при), 250, 200 и 150 тысяч рублей (I, II и III места.

Международный фестиваль и конкурс молодых певцов Opera Bella проводится в 2021 году впервые. Автор и директор проекта — культуролог, директор Московского драматического Театра на Бронной Елена Мироненко, художественный руководитель и председатель жюри — дирижер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Чижевский. Также среди членов жюри генеральный директор МАМТ Андрей Борисов, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, солистка Большого театра Анна Аглатова, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян.

Конкурс состоит из отборочного и трех основных туров. Отборочный и первый туры пройдут в онлайн-формате. Второй и третий туры пройдут в Москве. Помимо основной программы состоится фестивальная часть проекта, которая включает концерты на открытых площадках в Москве и городах-партнерах проекта: Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.

Елена Мироненко, автор и директор проекта:

«Для нас важно открывать новые имена и давать им шанс на реализацию своих талантов. В дальнейшем мы планируем укрупнить образовательную программу , сделать конкурс дирижеров и представлять на фестивальных площадках новые постановки. Я вижу наш Фестиваль как мощнейший инструмент и круглогодично работающую платформу по поддержке академического искусства в России».

Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов







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