Фестиваль экспериментального кино MIEFF-2021 объявил программу

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С 11 по 17 августа пройдет 6-й Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В программе российский и международный конкурсы, спецпоказы, российские премьеры, кураторский блок «Сколько длится настоящее», ретроспектива Натаниэла Дорски и образовательная лаборатория.
Площадками MIEFF-2021 станут летний кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen, Центр документального кино в Музее Москвы, кинотеатры «Иллюзион» и «Художественный», а также «ДК Рассвет». На протяжении фестиваля в музее «Гараж» будет работать образовательная лаборатория «Внеклассные практики», целью которой является глубокое исследование идей и методов работы с движущимся изображением.
Тема фестиваля в этом году — «1000 и 1 способ обрести дом». Как отмечают организаторы, она иллюстрирует попытки людей адаптироваться к эпидемической реальности и осмыслить ее.
«Обострившиеся политические конфликты и экономическое неравенство, а также продолжающееся колониальное и экологическое насилие вынуждают жителей нашей планеты пересматривать роль обитаемых ими пространств и изобретать новые формы сосуществования. Эти процессы нашли свое отражение в фильмах, которые вошли в программу MIEFF 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.
В международном конкурсе участвуют 29 короткометражных экспериментальных работ Коракрита Арунанондчая, Антона Видокле, Маши Годованной, Айка Айвазяна, Барбары Вагнер, Бенджамина де Бурки и других авторов из 24 стран мира. Еще 14 фильмов отобраны в конкурсную программу экспериментальных фильмов и видео, сделанных в России за последний год.
Кураторы старейшего японского фестиваля экспериментального кино Image Forum представят в кинотеатре «Иллюзион» эклектичную программу, включающую самые интересные фильмы национальных авторов последних лет, а команда проекта «Скрытые субтитры» организует сдвоенный показ работ видеохудожников из России и Канады — «Гимны Московии» Дмитрия Венкова и «Галвестон» Марка Льюиса — и публичное обсуждение с их участием.
В рамках ежегодной рубрики фестиваля «Close-Up» в кинотеатре Garage Screen пройдет первая в России ретроспектива классика американского киноавангарда Натаниэля Дорски. Его фильмы будут показаны с 16-мм пленки.
Шесть полнометражных фильмов о наиболее острых проблемах современности, в том числе работы Тео Энтони, Марка Баудера, Кармен Лосманн и Михаэля Буша, будут представлены в специальной программе «Сколько длится настоящее» («How Long Is Now») в ЦДК и «ДК Рассвет» при поддержке Года Германии в России и Посольства Нидерландов в Москве.
Также в афише MIEFF-2021 российская премьера последнего фильма знаменитого американского художника Мэтью Барни «Редут» и российская премьера ретрофутуристической sci-fi мелодрамы китайской мультимедиа-художницы Цао Фэй «Нова». Показ этой картины завершит церемонии закрытия фестиваля в Garage Screen, на которой будут объявлены победители конкурсных программ.
Лауреатам международного конкурса будут вручены главный приз в размере 1000 евро и специальный приз компании Kodak. Лауреаты российского конкурса получат главный приз в размере 50 000 рублей или возможность обучения на любом онлайн-курсе школы дизайна Bang Bang Education, а также специальный приз компании Kosmosfilm.
Увидеть фильмы победителей конкурсных программ фестиваля можно будет в Garage Screen 17 августа. Все фильмы демонстрируется на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.
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