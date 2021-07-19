Пользователи Okko увидят фильмы Каннского фестиваля 2021 года

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Три фильма, участвовавшие в конкурсной программе 74-го Каннского международного фестиваля, после кинотеатрального проката будут эксклюзивно доступны для онлайн-просмотра пользователям мультимедийного сервиса Okko.
Как сообщает пресс-служба Okko, это фильм открытия Канн-2021, мюзикл Леоса Каракса «Аннетт» (Annette), награжденный призом за лучшую режиссуру, и участник программы «Особый взгляд», фильм «Дело» Алексея Германа-младшего.
Ранее стало известно, что пользователи Okko смогут увидеть фантастическую драму Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского фестиваля и по его итогам был отмечен призом Высшей технической комиссии (оператор Владислав Опельянц).
«Аннетт» — трагический мюзикл Леоса Каракса на музыку группы Sparks о том, куда приводит любовь. У героев картины, стендап-комика и оперной певицы, рождается дочь с необычным даром. В главных ролях Адам Драйвер и Марион Котийяр.
Драма Алексея Германа-младшего «Дело» рассказывает историю грузинского преподавателя из российского провинциального вуза. Герой борется за свои идеалы и за свою жизнь. Он обвиняет местную власть в коррупции и оказывается под домашним арестом из-за поста в Facebook. В ролях Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль и Александра Бортич.
Пользователям Okko доступна специальную коллекцию, в которой собраны лучшие фильмы-участники Каннского фестиваля. Даты появления картин «Аннетт», «Дело» и «Петровы в гриппе» в подписке мультимедийного сервиса Okko будут объявлены дополнительно.
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