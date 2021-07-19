Уральская индустриальная биеннале открыла первые объекты программы арт-резиденций

спецпроект Василия Кононова-Гредина «Сад камней» в Березовском карьере в Сатке Инсталляция из 250 зеркал, установленных на уступах и стенах карьера общей площадью 264 000 кв.м.

скульптура «Дразнилка» Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка в городе Кыштым

В основе сюжета работы лежит заводской процесс, о котором художник узнал во время своей резиденции. Дразнение – металлургический термин, имеющий отношение к производству многих металлов. Центральным образом объекта Ивана Горшкова стало березовое бревно, с помощью которого с давних пор восстанавливали медь из расплава.