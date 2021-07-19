Уральская индустриальная биеннале открыла первые объекты программы арт-резиденций

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17-18 июля начались первые поездки программы индустриальных арт-маршрутов 6-й Уральской индустриальной биеннале в Сатку и Кыштым.
Как сообщают организаторы биеннале, поездки приурочены к открытию трех художественных проектов:
спецпроект Василия Кононова-Гредина «Сад камней» в Березовском карьере в Сатке
Инсталляция из 250 зеркал, установленных на уступах и стенах карьера общей площадью 264 000 кв.м.
работа «Рекультивация» Андрея Оленева в Сатке
Мурал площадью 4600 кв.м, расположенный на фасаде здания высокотемпературных шахтных печей департамента по производству порошков комбината «Магнезит»
скульптура «Дразнилка» Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка в городе Кыштым
В основе сюжета работы лежит заводской процесс, о котором художник узнал во время своей резиденции. Дразнение – металлургический термин, имеющий отношение к производству многих металлов. Центральным образом объекта Ивана Горшкова стало березовое бревно, с помощью которого с давних пор восстанавливали медь из расплава.
25 июля откроется маршрут в поселок Черноисточинск Свердловской области, всего в июле-октябре планируются 25 маршрутов в 8 городов и поселков Урала участников программы арт-резиденций и спецпроектов: Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть, Черноисточинск Свердловской области и Кыштым, Сатка, Сокол Челябинской области. Общая протяженность составит около 7000 км.
Подробности и билеты — здесь.
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