 
17:53 19 июля 2021Новости
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Уральская индустриальная биеннале открыла первые объекты программы арт-резиденций

News_detailed_pictureАндрей Оленев. Рекультивация. 2021
Проект программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале
Саткинская производственная площадка группы «Магнезит», Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, 34© Предоставлено пресс-службой 6-й Уральской индустриальной биеннале

17-18 июля начались первые поездки программы индустриальных арт-маршрутов 6-й Уральской индустриальной биеннале в Сатку и Кыштым.

Как сообщают организаторы биеннале, поездки приурочены к открытию трех художественных проектов:

  • спецпроект Василия Кононова-Гредина «Сад камней» в Березовском карьере в Сатке
    Инсталляция из 250 зеркал, установленных на уступах и стенах карьера общей площадью 264 000 кв.м.

  • работа «Рекультивация» Андрея Оленева в Сатке
    Мурал площадью 4600 кв.м, расположенный на фасаде здания высокотемпературных шахтных печей департамента по производству порошков комбината «Магнезит»

  • скульптура «Дразнилка» Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка в городе Кыштым
    В основе сюжета работы лежит заводской процесс, о котором художник узнал во время своей резиденции. Дразнение – металлургический термин, имеющий отношение к производству многих металлов. Центральным образом объекта Ивана Горшкова стало березовое бревно, с помощью которого с давних пор восстанавливали медь из расплава.


25 июля откроется маршрут в поселок Черноисточинск Свердловской области, всего в июле-октябре планируются 25 маршрутов в 8 городов и поселков Урала участников программы арт-резиденций и спецпроектов: Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть, Черноисточинск Свердловской области и Кыштым, Сатка, Сокол Челябинской области. Общая протяженность составит около 7000 км.

Подробности и билеты — здесь.



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