Музей архитектуры покажет выставку «Кратовские дачи»

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22 июля в павильоне «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева (Воздвиженка, 5/25) откроется выставка «Кратовские дачи» – результат двухлетней работы фотографа Федора Савинцева, который изучил дачную архитектуру советского периода в подмосковном поселке Кратово.
Как сообщает сайт Музея архитектуры, Федор Савинцев создал серию фотографий с уникальным авторским подходом к съемке, где героями являются дома, а не их хозяева.
В поселке Кратово в разные годы жили Михаил Зощенко, Владимир Шаинский, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции, в том числе дед Федора Савинцева — композитор Петр Савинцев, заместитель председателя Союза композиторов СССР Тихона Хренникова.
«Для меня этот проект не просто изящные домики, это мой мир, в котором я жил и развивался, — говорит фотограф, детство которого прошло в Кратово. — Для ребенка ничего не значили эти дачи — это были всего лишь площадки для игр, но теперь я понимаю, насколько большую роль сыграла та атмосфера беззаботного детства, окруженного красивой архитектурой, воспринимаемой как данность».
Один из этапов создания проекта пришелся на всеобщий локдаун, во время которого Федор Савинцев документировал реальность разрушающегося дачного поселка. Сначала фотограф знакомил аудиторию с историями жителей Кратово, публикуя снимки в личном блоге, впоследствии серьезный отклик среди архитектурного сообщества заставил его задуматься о более масштабном проекте.
Помимо фотографий на выставке можно будет увидеть инсталляции из предметов мебели и быта, спасенных от утраты во время создания проекта.
Выставка Федора Савинцева «Кратовские дачи» в Музее архитектуры продлится до 25 августа.
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