Власти следили за журналистами по всему миру при помощи шпионской программы

Более 180 редакторов, репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями, и других сотрудников СМИ подвергались слежке со стороны властей Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, Руанды, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые использовали для этого шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group.

Об этом говорится в расследовании, которое одновременно опубликовали 16 изданий из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Мексики, США и Франции, в том числе The Guardian, Le Monde, The Washington Post, Süddeutsche Zeitung, Le Soir и Haaretz, а также арабоязычное издание Daraj и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как сообщает The Guardian, данные о взломанных телефонах журналистов были получены французской некоммерческой организацией Forbidden Stories и международной правозащитной организацией Amnesty International, которые затем передали их в прессу в рамках международного расследовательского проекта Pegasus Project.

Согласно этим данным, с 2016 года под наблюдением властей были журналисты таких известных СМИ, как The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, The Financial Times, France 24, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, «Радио Свободная Европа», Франс Пресс и «Голос Америки».

Pegasus дает возможность получить полный доступ к мобильным устройствам и всем данным, которые на них хранятся, включая информацию в списке контактов и сообщения в чатах. При помощи Pegasus можно также прослушивать звонки и отслеживать перемещения владельцев этих устройств.

NSO Group утверждает, что по условиям контракта правительства, обладающие лицензией на программное обеспечение Pegasus, обязаны использовать его исключительно в целях борьбы с «серьезными преступлениями и терроризмом».

В израильской компании указали, передает «Радио Свобода»*, что «продолжат расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании программы и предпримут соответствующие действия».



*5 декабря 2017 года «Радио Свобода» была внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







