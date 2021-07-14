Выставка «Шухов. Формула архитектуры» едет в Нижний Новгород

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20 июля в Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) открывается выставка «Шухов. Формула архитектуры». Она идейно продолжит одноименную выставку, проходившую в конце 2019 года в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.
Как сообщают организаторы, в фокусе внимания выставки — фигура великого инженера, олицетворяющего золотой век русской инженерной школы второй половины XIX — начала XX веков, и его конструкции.
Открытие экспозиции приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая стала триумфальной для Владимира Шухова.
Именно на той выставке в 1896 году он впервые продемонстрировал авторские конструкции. В 1897 году Шухов спроектировал листопрокатный цех, в котором применялась первая в мире стальная оболочка двоякой кривизны. Он построен в городе Выксе, где также находится шуховская 40-метровая водонапорная башня. Гиперболоидные опоры линии электропередачи через Оку, возведенные в 1927–1929 годах, признаны экспертами самыми совершенными конструкциями Шухова. Выявленные под Нижним Новгородом две гиперболоидные конструкции — пожарные вышки — также будут представлены на выставке в Арсенале.
Всего в экспозицию войдут более 200 предметов из творческого архива Шухова — графика, макеты, рукописи, фотографии. На выставке будет показан 3D-фильм «Стереомир инженера Шухова», в параллельной программе лекции о Владимире Шухове, его наследии и влиянии на архитектуру и изобразительное искусство ХХ века, «Семейный уикенд» для детей и родителей, а также инклюзивные события.
Выставка «Шухов. Формула архитектуры» в нижегородском Арсенале продлится до 7 ноября.
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